Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина обстрелял детский сад из пневматической винтовки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Полиция, прибывшая на место происшествия на Ириновском проспекте, задержала мужчину 1980 года рождения. Сообщается, что он проживает в доме напротив детского сада.
По данным МВД, мужчина «из хулиганских побуждений» обстрелял детский сад из окна своей квартиры, в результате чего пострадал один мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, передает РЕН ТВ.
Между тем, злоумышленника оштрафовали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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