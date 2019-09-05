Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге

Полиция, прибывшая на место происшествия на Ириновском проспекте, задержала мужчину 1980 года рождения. Сообщается, что он проживает в доме напротив детского сада.

По данным МВД, мужчина «из хулиганских побуждений» обстрелял детский сад из окна своей квартиры, в результате чего пострадал один мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, передает РЕН ТВ.

Между тем, злоумышленника оштрафовали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

