Мужа кассирши из Башкирии, укравшей миллионы, задержали после съемок на ТВ
Сотрудники полиции задержали Марата Хайруллина – мужа кассирши, которую подозревают в краже 23 миллионов рублей из банка башкирского города Салават. Операция прошла в аэропорту Казани, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина прилетел в столицу Татарстана из Москвы со съемок программы «Пусть говорят» на Первом канале. Хайруллин признался, что потратил похищенные миллионы на азартные игры. Ранее супруга Хайруллина, 36-летняя Луиза была также задержана в Казани, сейчас её уже доставили в Уфу.
Как уточняет Ura.ru, кассирша Россельхозбанка подозревается в краже 23 миллионов рублей. Пользователи соцсетей уже окрестили пару российскими «Бонни и Клайдом». Позднее стало известно, что неравнодушные граждане объявили о сборе средств для кассирши, чтобы возместить ущерб банку.
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