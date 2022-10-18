Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при крушении Су-34 в Ейске

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что после падения в Ейске истребителя Су-34 под наблюдением врачей остаются 23 человека, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Ейске остаются 19 пациентов, у которых в основном диагностированы отравление продуктами горения и ожоги.

«Четырёх пациентов мы транспортировали в Краснодар в краевую больницу без ухудшения состояния здоровья, один пациент крайне тяжёлый вызывает у нас большие тревоги», - добавил министр.

Также Мурашко напомнил, что в результате ЧП погибли четырнадцать человек и выразил соболезнования родным и близким.

Ранее из-за ЧП глава Ейского района Роман Бублик объявил в муниципалитете трёхдневный траур с 17 по 19 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПострадавшиеКрушение СамолётаСу-34МинздравКраснодарский Край
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