Мотоциклист сбил бабушку с внуком в Подмосковье
19 апреля 202300:01
В подмосковных Озерах мотоциклист сбил ребенка и его бабушку, сообщает региональная прокуратура.
Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть женщину 1958 года рождения и её внука пяти лет. Они получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы.
Ранее в Подмосковье, на 8 километре автодороги Осеево – Никифоров – Медвежьи Озера произошло смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru