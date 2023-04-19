Мотоциклист сбил бабушку с внуком в Подмосковье

В подмосковных Озерах мотоциклист сбил ребенка и его бабушку, сообщает региональная прокуратура.

ДТП в Подмосковье: один человек погиб, пятеро пострадали

Водитель мотоцикла совершил наезд на переходивших проезжую часть женщину 1958 года рождения и её внука пяти лет. Они получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Подмосковье, на 8 километре автодороги Осеево – Никифоров – Медвежьи Озера произошло смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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