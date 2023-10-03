Москвичка с подозрением на перелом черепа чуть не проломила голову медику

Пациентка с подозрением на перелом черепа поругалась с рентгенологом в Москве и повредила череп ему. По данным телеграм-канала Shot, накануне пациентка с травмой головы пришла в рентген-кабинет горбольницы в районе Свиблово. У нее было подозрение на перелом черепа, для подтверждения диагноза ей нужно было сделать снимок.

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В кабинете рентгенолога женщина проявила агрессию и набросилась на 27-летнего специалиста с кулаками. После этого, как сообщает ресурс, помощь потребовалась самому медику, который заподозрил перелом черепа уже у себя.

Выяснилось, что у обоих оказались ушибы мягких тканей головы, у рентгенолога — множественные.

В произошедшем разбирается полиция.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МедикиМосква

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