Москвичка с подозрением на перелом черепа чуть не проломила голову медику

В кабинете рентгенолога женщина проявила агрессию и набросилась на 27-летнего специалиста с кулаками. После этого, как сообщает ресурс, помощь потребовалась самому медику, который заподозрил перелом черепа уже у себя.

Выяснилось, что у обоих оказались ушибы мягких тканей головы, у рентгенолога — множественные.

В произошедшем разбирается полиция.

