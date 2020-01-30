Московский кассир задержан после смерти избитого им мужчины
26-летнего кассира-контролёра задержали по подозрению в избиении до смерти мужчины в одном из магазинов столичного района Зюзино. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, подозреваемый ударил мужчину рукой в грудь во время конфликта в магазине. Потерпевший скончался 26 января от тупой травмы живота – она повлекла кровопотерю. Кассира нашли спустя три дня в Подмосковье.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.
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