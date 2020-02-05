Московская школьница обезвредила самокатом полицейского-педофила

В Москве школьница сумела отбиться от напавшего на нее педофила. Злоумышленником оказался действовавший на тот момент сотрудник полиции.

Инцидент произошел в жилом доме на севере столицы. 11-летняя девочка зашла в лифт с незнакомым мужчиной, после чего злоумышленник снял штаны и начал домогаться школьницы. Однако та ударила его самокатом в промежность, из-за чего педофил отступил и оказался на лестничной площадке.