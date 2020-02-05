Московская школьница обезвредила самокатом полицейского-педофила
В Москве школьница сумела отбиться от напавшего на нее педофила. Злоумышленником оказался действовавший на тот момент сотрудник полиции.
Инцидент произошел в жилом доме на севере столицы. 11-летняя девочка зашла в лифт с незнакомым мужчиной, после чего злоумышленник снял штаны и начал домогаться школьницы. Однако та ударила его самокатом в промежность, из-за чего педофил отступил и оказался на лестничной площадке.
Девочка быстро нажала на кнопку своего этажа, забежала домой и рассказала о произошедшем матери. Женщина вызвала полицию.
Педофила вычислили по записям с камер наблюдения. Как оказалось, на тот момент он служил в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий подмосковного главка МВД, сообщает «Московский комсомолец». При этом в тот день мужчина проходила медицинскую комиссию, в том числе психиатра, и был признан годным к службе в органах.
После задержания сотрудник был уволен из МВД. По приговору суда он получил 6 лет колонии общего режима.
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