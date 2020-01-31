Московская полиция начала проверку после драки на спортивном турнире

Сигнал в МВД о потасовке поступил в минувший четверг, 30 января. Драка началась в ходе проведения турнира ММА, который проходил в здании на Открытом шоссе. При этом непонятно, что послужило причиной конфликта.

Организаторы турнира сообщили, что в результате драки серьезно пострадал спортсмен клуба «Витязь-Ногинск» - у него зафиксирована травма головы. Еще один спортсмен пожаловался на кражу телефона.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили vm.ru в московской полиции. При этом отмечается, что стороны конфликта якобы уже примирились.

