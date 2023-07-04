Москалькова отказалась считать исчерпанным инцидент с Милашиной и Немовым
Журналистка Елена Милашина, которую избили в Чечне, будет доставлена в больницу города Беслан (Северная Осетия) на машине «скорой помощи», ей гарантирована безопасность, однако инцидент нельзя назвать исчерпанным. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.
Напомним, распоряжение перевезти Милашину и также избитого адвоката Александра Немова в сопровождении омбудсмена в Чеченской Республике Мансура Солтаева в Беслан дал чеченский лидер Рамзан Кадыров после разговора с Москальковой.
Уполномоченная по правам человека в России также направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и местному прокурору по инциденту.
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что виновные в нападении на Немова и Милашину понесут наказание. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru