Мошенники обманули 93-летнюю москвичку на 10,7 млн рублей

Жительница Москвы отдала мошенникам более 10,7 миллиона рублей, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Правоохранители задержали подростков, помогавших воровать деньги у пенсионеров

Злоумышленники звонили 93-летней пенсионерке и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Преступники убеждали женщину, что неизвестные пытались по доверенности получить ее деньги.

Пенсионерка поверила мошенникам, сняла деньги и передала их незнакомке.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к совершению преступления.

В Санкт-Петербурге 14 ноября задержали трех мошенников, которые обманули пенсионеров на общую сумму 13 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыМошенникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры