Мошенники обманули 93-летнюю москвичку на 10,7 млн рублей
Жительница Москвы отдала мошенникам более 10,7 миллиона рублей, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Злоумышленники звонили 93-летней пенсионерке и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Преступники убеждали женщину, что неизвестные пытались по доверенности получить ее деньги.
Пенсионерка поверила мошенникам, сняла деньги и передала их незнакомке.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к совершению преступления.
В Санкт-Петербурге 14 ноября задержали трех мошенников, которые обманули пенсионеров на общую сумму 13 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru