Мошенники кинули российскую компанию на 5 млн за медицинские маски

Одна из крупных российских компаний пострадала от мошенников, активизировавшихся в медицинской отрасли на фоне коронавируса. Она заключила с поставщиком через посредников договор на закупку крупной партии медицинских масок на сумму свыше 70 миллионов рублей и уже перевела часть средств.

Однако после получения денег посредники исчезли, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Самих масок в компании естественно тоже не увидели. В общей сложности было заказано 5 миллионов масок, договор был составлен в электронном формате.

На фоне объявленной ВОЗ пандемии Covid-19 случаи мошенничества участились. Так, Управление Федеральной антимонопольной службы в Красноярске заподозрило четыре крупные компании края в картельном сговоре. Они поставляли маски в Тыву и Хакасию и с помощью искусственного дефицита вызвали их резкое подорожание в аптеках республик. Цены завышались на 132–408%.

Житель Московской области хотел отправить маски в Китай, но стал жертвой мошенников, его обманули на полмиллиона рублей. По всей России подобные ситуации начали происходить регулярно.

