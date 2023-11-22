Мосгорсуд оставил блогера Шабутдинова в СИЗО

Таким образом, судья отклонил жалобу адвокатов, судебное постановление осталось без изменения.

Адвокаты просили о более мягкой пресечения с готовностью внести залог в размере 15 миллионов рублей. На прошедшем заседании суда 4 ноября адвокат предлагал залог в четыре миллиона рублей.

Защита в свою очередь уточнила, что в деле до сих пор фигурируют восемь потерпевших человек.