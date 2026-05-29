Морской порт загорелся в Темрюке из-за обломков БПЛА

Морской порт загорелся из-за падения обломков беспилотника в Темрюке (Краснодарский край). Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба краевого оперативного штаба.

Средства ПВО ликвидировали более 80 БПЛА над Ростовской областью

Отмечается, что пострадавших, по предварительным данным, нет. В ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 47 человек, в том числе сотрудники МЧС России.

Ранее в Волгоградской области вспыхнул пожар на химпредприятии после атаки БПЛА, сообщает RT.

Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали промышленные хранилища топлива в Ярославской области

ФОТО: ТАСС
