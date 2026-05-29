Морской порт загорелся в Темрюке из-за обломков БПЛА
29 мая 202609:38
Дмитрий Меньшиков
Морской порт загорелся из-за падения обломков беспилотника в Темрюке (Краснодарский край). Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба краевого оперативного штаба.
Отмечается, что пострадавших, по предварительным данным, нет. В ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 47 человек, в том числе сотрудники МЧС России.
Ранее в Волгоградской области вспыхнул пожар на химпредприятии после атаки БПЛА, сообщает RT.
Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали промышленные хранилища топлива в Ярославской области
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глубокое сожаление: Чем закончилось заседание ООН по Старобельску
- Россельхознадзор: Армянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС
- Дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области
- Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 208 беспилотников
- ФССП начали принудительное взыскание 25 млрд рублей с Euroclear Bank
- Средства ПВО ликвидировали более 80 БПЛА над Ростовской областью
- В Госдуме выступили за продажу лекарств по бумажным рецептам
- Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину
- Вэнс заявил о прогрессе в диалоге с Ираном
- СМИ: Россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи