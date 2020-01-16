Модель Кристина Пунтус рассказала, почему выпала из окна

Фотомодель Кристина Пунтус сообщила следователям, что была пьяна в ту ночь, когда выпала из окна с третьего этажа. По словам девушки, она сидела на подоконнике и почувствовала себя плохо, сообщает сайт argumenti.ru.

В крови девушки не нашли следов наркотических веществ. У модели были препараты для похудения, которые в сочетании со спиртным могли дать неожиданный эффект, отмечается в материале.

Кристину Пунтус обнаружили под окнами дома, в котором живет внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. По информации ряда СМИ, девушка состояла в отношениях с Баковым.

Кристину уже перевели из реанимации Боткинской больницы в отделение травматологии, отмечает «Свободная пресса». Разрешены посещения не более трех человек в день.

