Мизулина заявила, что не была на фестивале в Тюмени в момент обвала трамплина

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел во время соревнований по сноуборду. Все участники турнира поднялись на трамплин, чтобы сделать общее фото, но сооружение не выдержало и рухнуло.

«Хохот. Я вообще была в другой день. В это время я летела в самолете. Фактчекинг наше все. За комментом Shot к нам не обращался, клевета. Прошу опровержения», - написала общественный деятель у себя в соцсетях.

По данным СМИ, в результате ЧП никто из спортсменов не пострадал, участники турнира отделались ушибами.

