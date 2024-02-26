Мизулина заявила, что не была на фестивале в Тюмени в момент обвала трамплина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опровергла сообщения СМИ, которые утверждали, что она была на спортивном фестивале в Тюмени, когда там обвалился трамплин.

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По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел во время соревнований по сноуборду. Все участники турнира поднялись на трамплин, чтобы сделать общее фото, но сооружение не выдержало и рухнуло.

«Хохот. Я вообще была в другой день. В это время я летела в самолете. Фактчекинг наше все. За комментом Shot к нам не обращался, клевета. Прошу опровержения», - написала общественный деятель у себя в соцсетях.

По данным СМИ, в результате ЧП никто из спортсменов не пострадал, участники турнира отделались ушибами.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТюменьСпортПроисшествиеФестиваль

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