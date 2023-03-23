Мишустин заявил о полном восстановлении Крымского моста после теракта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме заявил о полном восстановлении автомобильной части Крымского моста после теракта.
Теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. В результате диверсии частично обрушилось дорожное полотно.
Мишустин сообщил, что полное восстановление моста было произведено в рекордно короткие сроки - за 4,5 месяца,
Арестованные по делу о взрыве на Крымском мосту граждане РФ Артём и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян не признали свою вину и отвергли обвинения в сговоре. По их словам, в момент теракта они занимались своими делами, передает НСН.
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