Минздрав сообщил о тяжелом состоянии восьми пострадавших при обстреле Белгорода

Состояние восьми пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается тяжелым, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

После обстрела Белгорода повреждены 600 автомобилей

В Москву из Белгорода эвакуировали 25 пострадавших. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном, уточнил чиновник.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Жертвами атаки стали 25 человек, около 100 получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военные РФ сделают все, чтобы минимизировать опасность обстрелов российской территории со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

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