В Москву из Белгорода эвакуировали 25 пострадавших. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном, уточнил чиновник.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Жертвами атаки стали 25 человек, около 100 получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военные РФ сделают все, чтобы минимизировать опасность обстрелов российской территории со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

