Минздрав Палестины: 471 человек погиб при обстреле больницы в секторе Газа
18 октября 202315:17
По последним данным, в результате израильского обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек, сообщили в Минздраве Палестины.
Ранее по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен удар, погибли и пострадали более 800 человек, напоминает RT.
В Палестине заявили, что здание атаковали израильские самолеты, при этом Армия обороны Израиля обвинила в ударе группировку «Исламский джихад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала атаку преступлением и «актом расчеловечивания», отмечают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru