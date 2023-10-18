Минздрав Палестины: 471 человек погиб при обстреле больницы в секторе Газа

Ранее по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен удар, погибли и пострадали более 800 человек, напоминает RT.

В Палестине заявили, что здание атаковали израильские самолеты, при этом Армия обороны Израиля обвинила в ударе группировку «Исламский джихад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала атаку преступлением и «актом расчеловечивания», отмечают «Известия».

