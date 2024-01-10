Минобороны России: над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны России.

В Белгородской области сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 14:30.

Сегодня, 10 января, рано утром над Саратовской областью уничтожили украинский беспилотник, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиМинобороны РФВоронежская Область

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