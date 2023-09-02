Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона
2 сентября 202316:13
Украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по территории Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались о пресечении попытки атаки. Беспилотник ВСУ был уничтожен около 15:00, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru