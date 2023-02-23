Минобороны: Пилот разбившегося под Белгородом самолета погиб
Самолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области, пилот погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно о крушении воздушного судна оборонного ведомства в Валуйском городском округе региона. Отмечалось, что летчик катапультировался.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования ... потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Истребитель упал в безлюдной местности, разрушений нет.
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