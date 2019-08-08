Минобороны назвало причины взрыва на полигоне под Северодвинском

Министерство обороны обнародовало официальные причины чрезвычайного происшествия на испытательном полигоне в Архангельской области. Там во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, а затем возник пожар, передает РИА ФАН.

В результате инцидента погибли два военных специалиста, шестеро пострадали. Речь идёт о военных и представителях предприятия-разработчика. Все раненые госпитализированы. Как уточняют argumenti.ru, всё произошло на плавучем понтоне на побережье Двинской губы.

В этом районе было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона, подтвердили ТАСС в администрации Сверодвинска. При этом Минобороны сообщило, что после ЧП радиационный фон оставался в норме.

Авария произошла на Государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ. Он расположен в двух километрах от села Нёнокса.

