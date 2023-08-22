Минобороны: над Черным морем зафиксированы два разведывательных БПЛА

Во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Для пресечения возможного нарушения границы в воздух поднялись истребители дежурных сил ПВО. Иностранные дроны изменили направление полета и покинули районы разведки, уточнили в оборонном ведомстве.

Утром 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Московской области. Один летательный аппарат ликвидирован в районе Красногорска, другой в районе Часцов, передает «Радиоточка НСН».

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