Минобороны: над Черным морем зафиксированы два разведывательных БПЛА
Во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Для пресечения возможного нарушения границы в воздух поднялись истребители дежурных сил ПВО. Иностранные дроны изменили направление полета и покинули районы разведки, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Московской области. Один летательный аппарат ликвидирован в районе Красногорска, другой в районе Часцов, передает «Радиоточка НСН».
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