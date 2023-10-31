Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

В ведомстве заявили о пресечении попытки атаки со стороны Украины с использованием беспилотника. Дрон сбит во вторник около 19:00.

Днем 31 октября украинские беспилотники сбили в небе над Брянской и Белгородской областями.

Накануне три украинских ударных дрона-камикадзе перехватили над Курской областью. Все дроны сдетонировали на земле, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

