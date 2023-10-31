Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.
В ведомстве заявили о пресечении попытки атаки со стороны Украины с использованием беспилотника. Дрон сбит во вторник около 19:00.
Днем 31 октября украинские беспилотники сбили в небе над Брянской и Белгородской областями.
Накануне три украинских ударных дрона-камикадзе перехватили над Курской областью. Все дроны сдетонировали на земле, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru