«Минирования» зданий в Москве продолжились с новой почты

Анонимные угрозы о якобы заложенных бомбах с 24 января начали поступать с почтового ящика на швейцарском сервисе protonmail.com. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс».

Только в понедельник, 27 января, угрозы поступили в адрес 700 московских заведений. Компетентным органам пришлось проверить 25 судов, 15 больниц, все станции столичного метро, 200 образовательных учреждений. Бомбу нигде не нашли.

Ложные сообщения о минировании объектов в Москве и Санкт-Петербурге поступают с 28 ноября. Злоумышленники использовали, в частности, нидерландский сервис Startmail.com. 23 ноября ФСБ и Роскомнадзор объявили, что этот сервис будет заблокирован.

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН объяснил, что подобные преступления считаются совершенными на территории России, а привлечь к ответственности злоумышленников за границей юридически невозможно. Россия может добиваться содействия от правоохранительных органов других стран, а также требовать выдачи изобличенных в преступлении.

