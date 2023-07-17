МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены

МИД России выпустил заявление, в котором выразил решительное осуждение террористической атаки на Крымском мосту. В сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что сооружение «является сугубо гражданским объектом».

В ведомстве также заявили, что повреждения дорожного полотна Крымского моста, полученные в результате взрыва, устранят в кратчайшие сроки. Любые попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России названы «заведомо невыполнимыми».

Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна

В МИДе добавили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В ведомстве выразили уверенность, что виновные будут установлены и наказаны.

В заявлении сказано, что в случае доказательств западного происхождения надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роли стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении операции, то это «подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима».
Крымский мост подвергся очередной атаке с использованием двух надводных беспилотников в ночь на понедельник, 17 июля. Повреждение получила одна из секций дорожного полотна. Два человека погибли, ранена несовершеннолетняя девочка.



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