МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены

В МИДе добавили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В ведомстве выразили уверенность, что виновные будут установлены и наказаны.

В заявлении сказано, что в случае доказательств западного происхождения надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роли стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении операции, то это «подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима».

Крымский мост подвергся очередной атаке с использованием двух надводных беспилотников в ночь на понедельник, 17 июля. Повреждение получила одна из секций дорожного полотна. Два человека погибли, ранена несовершеннолетняя девочка.







