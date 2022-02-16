МИД РФ: Россиян среди погибших при наводнении в Бразилии нет

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что россиян среди погибших и пострадавших при наводнении в Бразилии нет.

По данным центра, погибло 38 человек. Наводнение было вызвано сильными дождями, прошедшими в Петрополисе (в 70 км от Рио-де-Жанейро). Повреждены дороги и здания.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в пострадавшие районы.

Ранее СМИ сообщили, что в Колумбии из-за сильных дождей также произошел оползень. В результате погибло 14 человек, не менее 29 - пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:МИД РФБразилия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры