МИД РФ: Россиян среди погибших при наводнении в Бразилии нет

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что россиян среди погибших и пострадавших при наводнении в Бразилии нет.

По данным центра, погибло 38 человек. Наводнение было вызвано сильными дождями, прошедшими в Петрополисе (в 70 км от Рио-де-Жанейро). Повреждены дороги и здания.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в пострадавшие районы.