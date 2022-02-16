МИД РФ: Россиян среди погибших при наводнении в Бразилии нет
Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что россиян среди погибших и пострадавших при наводнении в Бразилии нет.
По данным центра, погибло 38 человек. Наводнение было вызвано сильными дождями, прошедшими в Петрополисе (в 70 км от Рио-де-Жанейро). Повреждены дороги и здания.
Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в пострадавшие районы.
🇧🇷#БРАЗИЛИЯ⁰— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 16, 2022
⚡️Наводнение в #Petrópolis
(70 км от Рио-де-Жанейро)
в результате ливней.⁰
❗️Погибло 38 чел. Провалы на дорогах, обрушения зданий.
По информации Генконсульства РФ, пострадавших россиян нет.
Власти рекомендуют воздерживаться от посещения пострадавших районов. pic.twitter.com/ZHbsY19GAP
Ранее СМИ сообщили, что в Колумбии из-за сильных дождей также произошел оползень. В результате погибло 14 человек, не менее 29 - пострадали.
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