МИД РФ: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов на Москву

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за атаки уже взял на себя Киев. Так, глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил причастность страны к терактам и заявил, что киевский режим продолжит наносить удары.



Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Все виновные будут найдены и понесут наказание, уточнили в МИД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте, передает «Радиоточка НСН».

