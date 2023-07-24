МИД РФ: Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку дронов на Москву
Российская сторона оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву, заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за атаки уже взял на себя Киев. Так, глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил причастность страны к терактам и заявил, что киевский режим продолжит наносить удары.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Все виновные будут найдены и понесут наказание, уточнили в МИД.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте, передает «Радиоточка НСН».
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