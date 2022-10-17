Metro приостановила продажи в России из-за сбоя
Торговые центры Metro, а также интернет-магазин компании, приостановили работу в России, сообщает пресс-служба ретейлера.
В сообщении говорится, что это связано с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре в нескольких странах группы.
«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе.
Ранее в ГИБДД Москвы из-за технического сбоя приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Производство Lada Vesta возобновят в марте 2023 года
- ЕС ввел санкции против полиции нравов Ирана
- Азербайджан обвинил Армению в наращивании сил на границе
- Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов
- Главы МИДов ЕС одобрили новый пакет военной помощи Украине на €500 млн
- Кабмин продлил семейную ипотеку до июля 2024 года
- В РПЦ выступили против проверки классики на пропаганду ЛГБТ
- Адвокат заявил, что объявленная в розыск Овсянникова
- Ульф Кристерссон стал новым премьер-министром Швеции
- Metro приостановила продажи в России из-за сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru