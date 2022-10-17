Metro приостановила продажи в России из-за сбоя

Торговые центры Metro, а также интернет-магазин компании, приостановили работу в России, сообщает пресс-служба ретейлера.

Масштабный сбой произошёл в работе российских сервисов такси

В сообщении говорится, что это связано с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре в нескольких странах группы.

«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД Москвы из-за технического сбоя приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей, сообщает RT.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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