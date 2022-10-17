Metro приостановила продажи в России из-за сбоя

В сообщении говорится, что это связано с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре в нескольких странах группы.

«Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД Москвы из-за технического сбоя приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей, сообщает RT.