Мертвый москвич две недели пролежал в своей квартире
5 сентября08:37
В центре Москвы найдено тело пожилого мужчины. Установлено, что он скончался две недели назад, сообщает АГН Москва.
Разложившееся тело 70-летнего мужчины в квартире на Хамовническом Валу нашел сосед покойного. Мужчина рассказал, что пенсионер жил один, выпивал после смерти сына, а другие родственники переехали в Польшу.
У соседа были ключи от квартиры пенсионера. Мужчина решил проведать и обнаружил останки. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.
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ФОТО: Скорая помощь