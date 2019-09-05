Мертвый москвич две недели пролежал в своей квартире

В центре Москвы найдено тело пожилого мужчины. Установлено, что он скончался две недели назад, сообщает АГН Москва.

Разложившееся тело 70-летнего мужчины в квартире на Хамовническом Валу нашел сосед покойного. Мужчина рассказал, что пенсионер жил один, выпивал после смерти сына, а другие родственники переехали в Польшу.

У соседа были ключи от квартиры пенсионера. Мужчина решил проведать и обнаружил останки. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.

