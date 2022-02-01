Мэр Донецка заявил о взрывном устройстве в одной из районных администраций
Взрывное устройство обнаружили в помещении администрации Киевского района города Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем официальном канале в Telegram.
По данным мэра, информация о минировании здания на Киевском проспекте была анонимной. Представители спецслужб провели проверку, в ходе которой наши обезвредили взрывное устройство.
В результате инцидента никто не пострадал. Других подробностей Кулемзин не привел.
В случае признания Россией ДНР и ЛНР власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, для украинцев во всем будет виноват президент РФ Владимир Путин, заявил украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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