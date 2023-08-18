Меликов: Одна из причин трагедии в Махачкале - халатность надзорных органов

Причиной трагедии в Махачкале стала недобросовестность, как бизнесменов, так и надзорных и контрольных органов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

В Дагестане неопознаны 17 человек, погибших при взрыве на АЗС

По его словам, соответствующие органы должны были контролировать строительство и эксплуатацию зданий рядом с объектами повышенной опасности. Меликов отметил, что в регионе фиксируется большая проблема по незаконному и незарегистрированному строительству различных зданий.

Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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