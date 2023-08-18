Меликов: Одна из причин трагедии в Махачкале - халатность надзорных органов
Причиной трагедии в Махачкале стала недобросовестность, как бизнесменов, так и надзорных и контрольных органов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
По его словам, соответствующие органы должны были контролировать строительство и эксплуатацию зданий рядом с объектами повышенной опасности. Меликов отметил, что в регионе фиксируется большая проблема по незаконному и незарегистрированному строительству различных зданий.
Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru