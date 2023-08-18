Меликов: Одна из причин трагедии в Махачкале - халатность надзорных органов

По его словам, соответствующие органы должны были контролировать строительство и эксплуатацию зданий рядом с объектами повышенной опасности. Меликов отметил, что в регионе фиксируется большая проблема по незаконному и незарегистрированному строительству различных зданий.

Ранее Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



