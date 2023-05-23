Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Зампед Совбеза Дмитрий Медведев назвал страны Запада ответственными за диверсии в Белгородской области. Его слова приводит РИА Новости.
«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения - к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютноее», - сказал Медведев.
Он добавил, что ответственны за произошедшее власти Украины и «заокеанские спонсоры».
Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете - его спонсоры за океаном, отметил политик.
«То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее», - подытожил Медведев.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru