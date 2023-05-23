Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области

«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения - к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютноее», - сказал Медведев.

Он добавил, что ответственны за произошедшее власти Украины и «заокеанские спонсоры».

Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете - его спонсоры за океаном, отметил политик.

«То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее», - подытожил Медведев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

