Медики Сеула борются за жизнь пострадавшей в давке россиянки
Пресс-секретарь посольства России в Южной Корее Ольша Глотова сообщила «Известиям», что в больнице находится россиянка, пострадавшая в давке во время празднования Хеллоуина.
Ее состояние, по словам Глотовой, критическое. Известно, что погибли 4 россиянки.
«Девушки здесь находились с друзьями. Одна точно студентка. Остальные две девушки — они семьей здесь проживали. И по одной девушке еще неизвестно. Полиция только закончила опознание», - сказала Глотова.
Сотрудники посольства ездили на опознание вместе с родственниками.
В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянка. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек.
Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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