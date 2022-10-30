Медики Сеула борются за жизнь пострадавшей в давке россиянки

Пресс-секретарь посольства России в Южной Корее Ольша Глотова сообщила «Известиям», что в больнице находится россиянка, пострадавшая в давке во время празднования Хеллоуина.

Сеул в трауре: Празднование Хеллоуина в Южной Корее обернулось трагедией

Ее состояние, по словам Глотовой, критическое. Известно, что погибли 4 россиянки.

«Девушки здесь находились с друзьями. Одна точно студентка. Остальные две девушки — они семьей здесь проживали. И по одной девушке еще неизвестно. Полиция только закончила опознание», - сказала Глотова.

Сотрудники посольства ездили на опознание вместе с родственниками.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянка. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек.

Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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