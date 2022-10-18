МЧС: В результате падения Су-34 в Ейске погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате падения самолета Су-34 в жилом массиве города Ейска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ведомстве подчеркнули, что разбор завалов завершен.
«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — рассказал представитель МЧС.
По данным ведомства, пострадали 19 человек, отмечает Газета.ру.
Накануне вечером истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в черте города. В результате возник пожар, огнем охватило несколько этажей жилой многоэтажки. Причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете, пишет «Свободная пресса». Пилоты смогли катапультироваться.
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