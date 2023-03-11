МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в цехе в Подмосковье

Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

Ранее стало известно, что в поселке Колюбакино в Рузском городском округе загорелся цех по производству пластика. Отмечалось, что площадь пожара составила 5000 квадратных метров, в здании обрушилась кровля. Позже огонь локализовали на площади в пять тысяч «квадратов».

«В 06.03 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули в МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМосковская ОбластьМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры