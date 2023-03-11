МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в цехе в Подмосковье
11 марта 202306:54
Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее стало известно, что в поселке Колюбакино в Рузском городском округе загорелся цех по производству пластика. Отмечалось, что площадь пожара составила 5000 квадратных метров, в здании обрушилась кровля. Позже огонь локализовали на площади в пять тысяч «квадратов».
«В 06.03 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули в МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru