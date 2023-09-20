МЧС: При взрыве в Балашихе погиб один человек, двое остаются под завалами
Два человека, по предварительным данным, находятся под завалами жилого дома в подмосковной Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает МЧС.
«Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи», — добавили в ведомстве.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате ЧП погиб один человек, по меньшей мере трое пострадали, пишет RT.
По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве погибла 38-летняя женщина: она находилась на кухне в квартире на четвертом этаже, где был эпицентр взрыва, и скончалась на месте.
Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет «Свободная пресса». Повреждены не менее 10 квартир.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru