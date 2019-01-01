МЧС: Поиск туристов в горах на Алтае может затянуться

Поиск туристов, оказавшихся под лавиной в горах Алтая, может затянуться на неопределенное время. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МЧС республики Алтай Андрей Бурлаков. Он уточнил, что на месте ЧП работают два вертолета, спасатели и кинологи.

Как напоминает Ura.ru, группа из девяти туристов из Новосибирска попала в лавину в районе Южно-Чуйского хребта ещё 6 мая. Семеро человек погибли. Сообщение о происшествии спасатели получили от пострадавших туристов только в среду из-за отсутствия сотовой связи. В спортивных организациях заявили, что участники похода являлись опытными альпинистами, а их маршрут был согласован.

Проверкой инцидента занялся Следственный Комитет России, отмечает RT. Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами.

