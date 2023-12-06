МЧС объявило о ликвидации пожара в консерватории Петербурга
МЧС объявило о полной ликвидации пожара в здании Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. В максимальном развитии огонь охватил 100 квадратных метров, сообщает ведомство на своём сайте.
Огонь занялся на первом этаже четырехэтажного строения. Сигнал о возгорании поступил около часа дня. В тушении принимали участие девять единиц техники и около 40 пожарных.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», здание консерватории находится на реконструкции, сроки окончания которой постоянно продлеваются. Проверку обстоятельств возникновения пожара проведёт прокуратура Адмиралтейского района.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость нефти марки Brent упала ниже $75 за баррель
- Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%
- В Омске остановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки
- Роджер Уотерс обвинил «израильское лобби» в попытках срыва своего турне
- Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд
- Группа «Мумий Тролль» выпустила парфюмерную воду «Морская»
- МЧС объявило о ликвидации пожара в консерватории Петербурга
- Владелец напавшего на детей в Калуге стаффорда выплатит 450 тысяч рублей
- Эрмитаж представил выставку Севрского фарфора и его подделок
- Google оштрафовали еще на 800 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru