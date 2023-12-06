МЧС объявило о ликвидации пожара в консерватории Петербурга

МЧС объявило о полной ликвидации пожара в здании Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. В максимальном развитии огонь охватил 100 квадратных метров, сообщает ведомство на своём сайте.

Огонь занялся на первом этаже четырехэтажного строения. Сигнал о возгорании поступил около часа дня. В тушении принимали участие девять единиц техники и около 40 пожарных.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», здание консерватории находится на реконструкции, сроки окончания которой постоянно продлеваются. Проверку обстоятельств возникновения пожара проведёт прокуратура Адмиралтейского района.

