МЧС доставит спецтехнику в Херсонскую область
МЧС доставит мобильные комплексы специальной обработки для ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции на подтопленных территориях Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МЧС России направило мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В МЧС подчеркнули, что всесторонняя помощь населению и работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, поставляют людям воду и продукты, эвакуируют домашних животных из зоны затопления. Кроме того, МЧС ведет в Херсонской области противоэпидемические работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru