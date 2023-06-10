МЧС доставит спецтехнику в Херсонскую область

МЧС доставит мобильные комплексы специальной обработки для ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции на подтопленных территориях Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«МЧС России направило мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В МЧС подчеркнули, что всесторонняя помощь населению и работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, поставляют людям воду и продукты, эвакуируют домашних животных из зоны затопления. Кроме того, МЧС ведет в Херсонской области противоэпидемические работы.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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