Мать челябинского маньяка не признала свою вину

Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении, изнасиловании девушки в 2009 году, а также убийстве еще одной, отрицает свою вину. Ей также предъявлено обвинении в похищении человека. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я себя вообще виноватой не считаю», - сказала мать журналистам.

Ранее днем сам Ческидов заявил, что не насиловал Екатерину, которую держал в плену, и уверяет, что все было по любви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

