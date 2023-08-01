Мать челябинского маньяка не признала свою вину
1 августа 202315:50
Валентина Ческидова, мать обвиняемого в похищении, изнасиловании девушки в 2009 году, а также убийстве еще одной, отрицает свою вину. Ей также предъявлено обвинении в похищении человека. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я себя вообще виноватой не считаю», - сказала мать журналистам.
Ранее днем сам Ческидов заявил, что не насиловал Екатерину, которую держал в плену, и уверяет, что все было по любви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru