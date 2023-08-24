Массовое заболевание детей зафиксировали в детском лагере в Бурятии

Массовое отравление детей зафиксировано в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

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По данным ведомства, накануне у 21 ребенка разных возрастных групп обнаружили симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.

«Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», — указали в Следкоме.

Пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно.

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту массового заболевания, пишет RT. Надзорное ведомство оценит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья детей.

Ранее в Орске тридцать шесть воспитанников детских садов отравились йогуртом местного производства, восемь человек госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗаболеваниеСледственный КомитетДетиБурятия

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