Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах

Уточняется, что в Шереметьево перенесены вылеты 7 рейсов, во Внуково — 8 самолетов, в Домодедово — 12. Данных о сбоях в работе аэропорта в Жуковском нет.

Каковы причины массовых сбоев в работе аэропортов Москвы, не сообщается.

Ранее более тысячи россиян остались в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

