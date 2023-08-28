Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах

Задержка 27 рейсов произошла в трех столичных воздушных гаванях 28 августа. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

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Уточняется, что в Шереметьево перенесены вылеты 7 рейсов, во Внуково — 8 самолетов, в Домодедово — 12. Данных о сбоях в работе аэропорта в Жуковском нет.

Каковы причины массовых сбоев в работе аэропортов Москвы, не сообщается.

Ранее более тысячи россиян остались в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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