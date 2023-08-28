Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах
28 августа 202309:58
Задержка 27 рейсов произошла в трех столичных воздушных гаванях 28 августа. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».
Уточняется, что в Шереметьево перенесены вылеты 7 рейсов, во Внуково — 8 самолетов, в Домодедово — 12. Данных о сбоях в работе аэропорта в Жуковском нет.
Каковы причины массовых сбоев в работе аэропортов Москвы, не сообщается.
Ранее более тысячи россиян остались в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге загорелся туристический автобус
- Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах
- В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera
- СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году
- СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС
- Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
- В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации
- FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков
- Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона
- РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru