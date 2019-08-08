Массовая драка произошла в центре Петербурга, есть раненый

Около семи человек стали участниками драки в центре Петербурга в среду вечером. В результате инцидента был госпитализирован молодой мужчина с ножевым ранением, сообщает ТАСС.

Драка произошла в районе моста Александра Невского. По информации агентства, недопонимание возникло между водителями двух машин и их пассажирами. В итоге дорожный конфликт перерос в драку с применением холодного оружия.

Отмечается, что другие нарушители спокойствия скрылись с места происшествия. Полиция ведет их поиск.



