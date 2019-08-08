Массовая драка произошла в центре Петербурга, есть раненый
8 августа00:39
Около семи человек стали участниками драки в центре Петербурга в среду вечером. В результате инцидента был госпитализирован молодой мужчина с ножевым ранением, сообщает ТАСС.
Драка произошла в районе моста Александра Невского. По информации агентства, недопонимание возникло между водителями двух машин и их пассажирами. В итоге дорожный конфликт перерос в драку с применением холодного оружия.
Отмечается, что другие нарушители спокойствия скрылись с места происшествия. Полиция ведет их поиск.
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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДрака
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