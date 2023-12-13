Машина подорвалась на мине в Белгородской области

В результате происшествия пострадали три мирных жителя. Двух мужчин госпитализируют бригады медицинских катастроф. У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма, у второго пострадали ноги.

Третьего пострадавшего доставили в городскую больницу с сотрясением мозга. Гладков отметил, что врачи оказывают медицинскую помощь троим пострадавшим.

Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Свободная пресса».

