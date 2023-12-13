Машина подорвалась на мине в Белгородской области
Машина подорвалась на мине в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате происшествия пострадали три мирных жителя. Двух мужчин госпитализируют бригады медицинских катастроф. У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма, у второго пострадали ноги.
Третьего пострадавшего доставили в городскую больницу с сотрясением мозга. Гладков отметил, что врачи оказывают медицинскую помощь троим пострадавшим.
Ранее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском поселке Горьковский, двух мужчин госпитализировали с осколочными ранениями ног, напоминает «Свободная пресса».
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