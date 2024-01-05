Mash: в московском Театре Луны прорвало трубу с кипятком
5 января 202420:51
В Театре Луны на улице Малая Ордынка в центре Москвы прорвало трубу с кипятком, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, инцидент произошел во время балета «Щелкунчик». Пострадавших нет. Более 300 зрителей самостоятельно покинули здания.
СМИ утверждает, что прорыв трубы произошел из-за сильных морозов.
МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах с 6 по 8 января. В ведомстве уточнили, что ожидаемая среднесуточная температура будет на 7-15 градусов ниже нормы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru