Mash: в московском Театре Луны прорвало трубу с кипятком

В Театре Луны на улице Малая Ордынка в центре Москвы прорвало трубу с кипятком, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, инцидент произошел во время балета «Щелкунчик». Пострадавших нет. Более 300 зрителей самостоятельно покинули здания.

СМИ утверждает, что прорыв трубы произошел из-за сильных морозов.

МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах с 6 по 8 января. В ведомстве уточнили, что ожидаемая среднесуточная температура будет на 7-15 градусов ниже нормы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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