Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли в водах Черного моря близ Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, аппарат самолетного типа обнаружил экипаж пассажирского судна, шедшего по маршруту Сочи — Новороссийск. Беспилотник нашли на расстоянии около трех морских миль от берега в районе села Зубова Щель.
«Оперслужбы быстро прибыли к месту, достали трофейный дрон с размахом крыльев 2,5 метра и отправили на экспертизу», — указывает СМИ.
Отмечается, что беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или ударный, назначение аппарата установят специалисты.
Ранее дрон самолетного типа - предположительно, турецкий беспилотник «Байрактар» - сбили в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru