Mash: В море близ Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли в водах Черного моря близ Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Baza: в Белгородской области сбили беспилотник «Байрактар»

По данным издания, аппарат самолетного типа обнаружил экипаж пассажирского судна, шедшего по маршруту Сочи — Новороссийск. Беспилотник нашли на расстоянии около трех морских миль от берега в районе села Зубова Щель.

«Оперслужбы быстро прибыли к месту, достали трофейный дрон с размахом крыльев 2,5 метра и отправили на экспертизу», — указывает СМИ.

Отмечается, что беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или ударный, назначение аппарата установят специалисты.

Ранее дрон самолетного типа - предположительно, турецкий беспилотник «Байрактар» - сбили в Белгородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:БеспилотникиЧерное МореСочи

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