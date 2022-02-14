Магнитуда землетрясения в Грузии составила 6,2
13 февраля в Грузии произошло мощное землетрясение, сообщает «РЕН ТВ».
Жители Тбилиси и Батуми ощутили сильные подземные толчки в 22:30 по местному времени. Испугавшиеся люди выбежали из домов на улицу. Через несколько минут после начала стихии произошло несколько афтершоков. О разрушениях и жертвах не известно.
Университет Илии сообщил, что у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Также подземные толчки дошли до нескольких населенных пунктов Армении и Азербайджана.
На прошлой неделе национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,3 в провинции Реджо-Эмилия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,1 млн+198 тыс. / сут.
Умерли
340 тыс.+706 / сут.
Выздоровели
11,2 млн+102 тыс. / сут.
- Пентагон: США не намерены вводить упреждающие антироссийские санкции
- Магнитуда землетрясения в Грузии составила 6,2
- Зюганов не подтвердил сообщения о встрече с Жириновским в больнице
- Украина попросила организовать встречу со всеми странами-участницами Венского документа ОБСЕ
- Белый дом рассказал, о чем говорили Байден и Зеленский
- Авиакомпаниям Украины рекомендовано отменить полеты над Черным морем
- Земляне увидели «пылевых дьяволов» на Марсе
- Диетолог предупредила об опасном гарнире к мясу
- Определен соперник сборной России в турнире по хоккею
- Вирусолог Чумаков рассказал о потенциальной опасности назальной вакцины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru