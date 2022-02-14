Магнитуда землетрясения в Грузии составила 6,2

13 февраля в Грузии произошло мощное землетрясение, сообщает «РЕН ТВ».

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане

Жители Тбилиси и Батуми ощутили сильные подземные толчки в 22:30 по местному времени. Испугавшиеся люди выбежали из домов на улицу. Через несколько минут после начала стихии произошло несколько афтершоков. О разрушениях и жертвах не известно.

Университет Илии сообщил, что у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Также подземные толчки дошли до нескольких населенных пунктов Армении и Азербайджана.

На прошлой неделе национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,3 в провинции Реджо-Эмилия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеГрузия
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