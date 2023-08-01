Люди прыгают из окон: Сильный пожар разошелся в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате

Они же делятся в соцсетях кадрам, как жильцы, заблокированные огнем в квартирах, выбрасывали из окон детей и прыгали сами. Внизу их пытались поймать очевидцы — они растянули матрасы у здания.



Как сообщил местный горздрав, после сильного пожара в многоэтажном доме в Алма-Ате в больницы доставлен 31 человек, среди них 16 детей. В результате происшествия никто не погиб.

Ранее стало известно о том, что лесные пожары в Греции достигли окраин столицы страны - Афин, передает «Радиоточка НСН».

