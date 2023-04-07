Люди пострадали в результате обстрела Донецка

В результате украинского обстрела Донецка пострадали люди, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

СМИ: четыре человека погибли при обстреле Донецка

«Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина», - уточнил градоначальник.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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