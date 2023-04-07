Люди пострадали в результате обстрела Донецка
7 апреля 202313:38
В результате украинского обстрела Донецка пострадали люди, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина», - уточнил градоначальник.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru